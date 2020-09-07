Там гривны больше нет: глава Луганской ОГА предложил прекратить экономическую блокаду Донбасса

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, занятый последние дни тушением пожаров в области, высказался за прекращение экономической блокады оккупированных территорий Донбасса.

По мнению топ-чиновника, экономические связи с ОРДЛО помогли бы пополнить украинский бюджет, передает слова Гайдая агентство «Новости Донбасса».

По словам главы ОГА, от восстановления экономических связей с оккупированными территориями Украина получит только выгоду.

«Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? … Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы», — пояснил он.

Также глава области добавил, что экономическая блокада спровоцировала вытеснение гривны из оккупированных территорий Донбасса.

«Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна — это тоже определенная привязка к Украине», — отметил Гайдай.

Напомним, после оккупации Россией территорий Луганской и Донецкой областей украинские власти ввели меры, направленные на прекращение экономических связей с ОРДЛО. В частности, в июле 2017 года «Укрэнерго» прекратило поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов потребовал от Сергея Гайдая покинуть пост главы ОГА Луганской области. При этом он потребовал сделать полный аудит государственного бюджета по части расходов на различные мероприятия.

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