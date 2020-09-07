Отношения сохраняются: в МИД прокомментировали связи с властями и народом Беларуси

Несмотря на то, что официальные контакты между представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, отношения между странами и народом соседней страны сохраняются.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если быть максимально точным, а именно в этом случае я хотел бы сузить пространство для интерпретации, то я сказал, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу. Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле — между нашими народами», — сказал Кулеба в интервью.

По его словам, «на паузу» поставлены контакты и встречи между министерствами, ведомствами, которых «очень много традиционно», которые являются регулярными и незаметными, но при этом даже не попадают в новости, потому как являются «рутинными делами двух соседних государств».

«Это все мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойно урегулирования политического кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью», — добавил министр.

Напомним, о том, что Украина заморозила контакты с официальным Минском, Кулеба сообщил в конце августа.

Украинская сторона, по его словам, планирует возобновить отношения, если это перестанет нести моральные и репутационные потери для официального Киева. Он также сообщил, что Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о ситуации в Беларуси значительно раньше, чем об этом стало известно украинским журналистам. В этом заявлении от 11 августа ЕС предупредил о «глубокий пересмотр» отношений с Минском и возможность санкций. В Европейском союзе заявили также, что выборы президента Беларуси не были «ни свободными, ни честными».

В МИД Беларуси ответили, что Минск не ставил «диалог с Украиной на так называемую „паузу“ — это не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, на который готова Украина и ее дружественный и братский нам народ».

Перед этим состоялся еще один обмен заявлениями между Киевом и Минском. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте президента Беларуси Александра Лукашенко провел бы новые, честные президентские выборы под международным наблюдением. В МИД Беларуси на это ответили, что их стране в нынешней ситуации нужны поддержка и понимание, а не «заезженные советы», и посоветовали Киеву заниматься вопросами «внутри своей страны вместо того, чтобы раздавать советы соседям». А в МИД Украины в ответ призвали белорусских коллег «не отвергать ценных дружеских советов», потому что «не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда».

17 августа Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов… исключительно из-за недопустимых действий Минска». Он напомнил, что Беларусь передала 32 из 33 задержанных «вагнеривцев» в Россию, несмотря на наличие «всех правовых и моральных оснований передать их Украине», а Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

Напомним, что в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в столице Беларуси Минске силовики в воскресенье, 6 сентября, жестко разогнали 100-тысячную акцию протеста на проспекте Победителей. Очевидцы утверждают, что собравшийся Марш единства никак не провоцировал милицию, но в какой-то момент все стоявшие в оцеплении омоновцы кинулись на протестующих и несколько десятков человек успели задержать.

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