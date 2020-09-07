"Не Херсонес": экс-советник Путина назвал его главное "сакральное место" в Украине

Президент России Владимир Путин, стремительно теряющий популярность среди россиян, считает главным «сакральным местом» Украины не Крым, а Киев, поэтому украинским властям нужно позаботиться об обороноспособности страны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал бывший советник Путина, российский политик Андрей Илларионов.

«Чтобы не допустить такого сценария, нужно укреплять экономику, государственные институты, армию, спецслужбы и так далее. Это безальтернативно и надо делать в любом случае, как бы не развивалась ситуация. Это приоритетное направление. Нужно заниматься укреплением Украины, делать успешную Украину», — подчеркнул Илларионов.

При этом экс-советник Путина отметил, что «задача, которая касается Донбасса и Крыма, является вторичной».

По его словам, гораздо более важным является обеспечение единства Украины, формирование единой гражданской украинской нации. Если эта задача не будет решена, то не только вопросы Донбасса и Крыма не будут решены, а проиграны совсем другие вопросы. Между прочим, сакральным местом для Путина является не столько Херсонес в Крыму, сколько Киев.

«Если не будут решены задачи по укреплению Украины, то рано или поздно может сложиться вариант, когда вопрос будет обсуждаться не о том, что делать с Донбассом и Крымом, а как защищать Киев», — уверен эксперт.

Также Илларионов считает необходимым для Украины выход из минских переговоров по Донбассу.

«Мне кажется, сами по себе минские переговоры являются ошибкой со стороны Украины. То, что произошло за 6 лет этих переговоров, показывает, что это ошибка, это больше чем преступление, как говорил Талейран. Это ошибка — вести подобные переговоры. У Украины нет никаких национальных интересов для проведения таких переговоров», — отметил Илларионов.

По его словам, правильным шагом со стороны Украины было бы прекращение минских переговоров, так как они «не нужны» и «не соответствуют национальным интересам», а также не решают ни один вопрос, а лишь усугубляют положение сегодняшней Украины по отношению к агрессору.

В частности, появляются «формулы Штайнмайера», идеи о координационных советах, идеи о прямых переговорах с террористами и сепаратистами и так далее.

«Эти идеи, которые оказывают давление на внутриполитическую ситуацию в Украине, являются неизбежным результатом проведения так называемых минских переговоров», — заявил экс-советник Путина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что серьезные стратегические просчеты президента РФ Владимира Путина проявились в недавнем отравлении российского оппозиционера Алексея Навального — попытка «отомстить» ему за критику нынешнего режима заставила Запад искать средства, которые бы заставили Россию провести беспристрастное расследование и наказать виновных. В Германии в качестве санкции предложили на два года заморозить строительство «Северного потока-2».

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter