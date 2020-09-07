Россия не первая: назван самый крупный торговый партнер Украины

Товарооборот Украины и России, несмотря на российскую агрессию, рос в январе-августе 2020 года и достиг $ 37,9 млрд.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной таможенной службы, пишет «Курс».

В частности, экспорт товаров в Россию по итогам августа составил $ 12 млрд, объем российского импорта — $ 25,2 млрд. При этом Россия переместилась на второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.

Лидерство по товарообороту остается за Китаем (товарооборот за восемь месяцев 2020 года — $ 39,6 млрд). На третье опустилась Германия ($ 26,2 млрд). Хотя, по данным Гостаможни, по итогам первого полугодия 2020 года Россия была на третьем месте по товарообороту (9% от всего экспорта и 6% от всего импорта).

В целом в январе-августе общий объем украинской внешней торговли товарами составил $ 372 млрд. Из них экспорт — $ 171,8 млрд, импорт — $ 200,1 млрд.

Основными товарными группами украинского экспорта с начала года являются: черные металлы ($ 32,5 млрд), зерновые культуры ($ 29,2 млрд), жиры и масла ($ 17,5 млрд).

Украина импортирует нефтепродукты ($ 42 млрд), продукцию машиностроения ($ 20,9 млрд) и электронную аппаратуру ($ 19,1 млрд).

Напомним, что за январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил $ 55,48 млрд. Импорт товаров в Украину за указанный период уменьшился на 13% по сравнению с январем-июлем 2019 года, до 28,8 млрд долл. Экспортировали товаров из Украины за 7 месяцев этого года на 26,6 млрд долл., на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава НБУ Кирилл Шевченко уверен в том, что показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о восстановлении потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы.

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