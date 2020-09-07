Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

Он стал первым погибшим во время боевых действий в Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Имя погибшего военнослужащего сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

По его словам, погибший военнослужащий неоднократно призывался на военную службу.

«К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины … С оружием в руках защищал родину … И теперь пополнил небесный легион», — отметил председатель объединения участников АТО.

Напомним, в сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в «серой зоне», подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен.

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