Дожди, грозы и сильный ветер: синоптики предупредили о перемене погоды

Новая неделя в Украине начнется с перемены погоды. Вместо изнурительной жары придет комфортная сентябрьская прохлада, а атмосферный фронт из западной Европы принесет дожди.

7 сентября дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в западных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

8 сентября непогода распространится на северные и северо-восточные регионы, а также затронет Полтавскую область.

9 сентября синоптики дождей не обещают, но станет ощутимо прохладнее. По ночам на западе до +8 градусов, в Карпатах — до +4.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз до конца года и полагает, что осень дважды согреет бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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