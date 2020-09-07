Коронавирус унес жизни 31 украинца, более двух тысяч заболевших за сутки

На утро понедельника, 7 сентября, количество украинцев с подтвержденным коронавирусом выросло еще на 2,174 тысячи — с начала пандемии COVID-19 был подтвержден уже у 138 068 человек.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 31 украинец.

После выходных больше всего заболевших в Киеве — коронавирус подтвержден у 244 пациентов. На втором месте — Львовская область (186), на третьем — Тернопольская (165).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 сентября в Украине за сутки подтвердили рекордные 2836 новых случаев коронавируса.

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