Местные выборы-2020: как изменить место голосования и можно ли это сделать онлайн

25 октября 2020 года в Украине состоятся местные выборы. Чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом в день голосования, гражданам советуют заблаговременно проверить наличие себя в списках избирателей и правильность написания имени, фамилии и отчества.

Согласно календарному плану выборов, за 11 дней до голосования, то есть до 13 октября, на участке должны появиться бумажные списки избирателей, а до 15 октября в почтовые ящики положат именные приглашения. До 19 октября участковая избирательная комиссия будет ждать письменных заявлений об ошибках в списках: отсутствии граждан или, наоборот, наличии «мертвых душ», о смене избирательного адреса, а также о некорректном указании персональных данных. Заявления об исправлении ошибок рассматриваются в течение дня. После 19 октября жалобы не принимаются.

При подаче заявления необходимо иметь при себе удостоверение личности: паспорт или временное удостоверение (для недавно принятых в гражданство). Каждый человек может проверить и откорректировать данные всех лиц, записанных по его избирательному адресу. Чтобы сменить участок для голосования, больше не нужно подтверждать документами фактическое место проживания.

На специальных избирательных участках (например, в больницах) списки корректируются до 22 октября. Чтобы внести себя в перечень голосующих, нужно написать заявление в участковую комиссию.

Впрочем, избиратели могут не ждать октября, чтобы проверить наличие себя в списках либо сменить избирательный адрес. Всю процедуру можно выполнить онлайн на сайте Государственного реестра избирателей. Сначала необходимо проверить наличие себя в картотеке, а затем подать онлайн-заявку о включении в список или о привязке к новому месту голосования. Предварительно следует завести электронный адрес, куда будет отправляться информация из реестра. Заявлений от избирателей органы ведения реестра ждут до 10 сентября 2020 года.

Напомним, избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября. Кандидаты могут выдвигаться до 24 сентября. Голосовать граждане будут 25 октября с 08:00 до 20:00. Оглашение результатов состоится до 6 ноября.

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