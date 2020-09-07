СБУ вывезла с Донбасса боевика "ДНР" с важными сведениями об агрессии РФ (видео)

СБУ, ранее вычислившая бывшего боевика среди военнослужащих ВСУ, вывела с оккупированных территорий танкиста «ДНР», который дал важные показания о военном обеспечении российско-оккупационных войск на Донбассе.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, экс-боевик рассказал об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из России, а также подготовке членов незаконных вооруженных формирований инструкторами-военнослужащими ВС РФ на территории Российской Федерации.

«Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что этот человек не принимал непосредственное участие в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освободили от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Сам экс-боевик рассказал, что присоединился к незаконным вооруженным формированиям «под влиянием СМИ» и что проходил обучение в России — на полигоне возле Ростова-на-Дону.

«В течение 10 дней под руководством военнослужащих РФ нас учили вождению, обслуживанию и стрельбе из танков. В том числе, в городских условиях. После завершения обучения наша рота поехала в Россию для получения танков, снятых с консервации. Передача четырех танков Т-64 осуществлялась в присутствии военнослужащих РФ „по звонку“ и без каких-либо документов», — рассказал он и добавил, что техника попала на временно оккупированные территории Донбасса через некоторолируемый пункт пропуска «Изварино». На этом КПП боевик видел и другую военную технику, которая перегонялась из России — КамАзы, САУ, пушки…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведка Службы безопасности Украины задержала мариупольца, который в составе банды подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера пытал украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Он присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2014 году, был задействован в пропагандистской деятельности и отвечал за «информационный блок».

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter