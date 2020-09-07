В Украине ожидают еще 15 тысяч больных коронавирусом и готовят новые больницы

В Минздраве признали, что эпидемия коронавируса не идет на спад, за сутки опасный диагноз подтвержден более чем у двух тысяч пациентов. Ожидается, что больницам потребуются места еще для 15 тысяч больных. Министр распорядился подготовиться к такому сценарию.

В начале эпидемии для инфицированных коронавирусом были выделены 12 тысяч мест в медучреждениях. На сегодня больницы отчитались, что готовы разместить 35 тысяч пациентов, но этого недостаточно. «В связи с ростом численности заболевших надо подготовить еще порядка 15 тысяч койко-мест», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Напомним, ранее в сети вызвала большой резонанс запись разговора медиков в Киевской области. Диспетчер признает, что для коронавирусных пациентов места в больницах под Киевом закончились.

На сегодня в Украине насчитывается 69 тысяч активных случаев COVID-19, когда диагноз подтвержден, но пациенты еще не выздоровели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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