27.58 / 27.81 32.41 / 32.87
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В бой вступили атмосферный фронт и антициклон: синоптик рассказала, где 8 сентября пройдут дожди

12:31 7 сентября 2020
Роса на ягоде

Во вторник, 8 сентября, дождливую погоду в ряде областей страны обусловит атмосферный фронт с Европы, который вскоре с украинской территории вытеснится антициклоном атлантического происхождения Jurij.

«Атмосферный фронт уже сегодня (7 сентября. — Авт.) поливает дождями западную часть Украины. Ближайшей ночью фронт получит пинок от антициклона и пойдет в восточном направлении: так, дожди все еще побудут в Тернопольской, Хмельницкой областях, затронут Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Это — ночью», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

Утром во вторник, 8 сентября, дожди ожидаются лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а днем осадки уйдут с Киевщины на Харьковщину.

«В ближайшую неделю (кроме вторника) в Украине будет сухо и преимущественно солнечно. 8 сентября за холодным атмосферным фронтом распространится прохладный воздух. В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается до + 18 + 23 градусов, на востоке и в южной части Украины будет теплая погода — до + 25 + 29 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Что же касается погоды в Киеве, то ближайшей ночью и утром 8 сентября ожидается дождь, но днем антициклон Jurij вытолкнет атмосферный фронт — будет преобладать сухая воздушная масса.

Температура воздуха в столице снизится до + 20 + 22 градусов. В пятницу, 11 сентября, ожидается похолодание, а в выходные дни синоптик прогнозирует комфортную температуру на уровне до + 23 + 25 градусов.

«Что нас ждет 8 сентября? Сначала понижение атмосферного давления и температуры воздуха, затем снова повышение атмосферного давления, дальше градусы снова пойдут вверх — поэтому не ругайте свою голову, если что. Это все молодая осень так развлекается», — шутит Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с прогнозами народного синоптика Владимира Деркача, обещающего два «бабьих лета» и спрогнозировавшего погоду в Украине этой осенью, читайте на сайте «ФАКТОВ».

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник и Алена Шоптенко

Олег Винник нарвался на критику из-за номера на «Танцях з зірками»

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер