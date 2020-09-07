В бой вступили атмосферный фронт и антициклон: синоптик рассказала, где 8 сентября пройдут дожди

Во вторник, 8 сентября, дождливую погоду в ряде областей страны обусловит атмосферный фронт с Европы, который вскоре с украинской территории вытеснится антициклоном атлантического происхождения Jurij.

«Атмосферный фронт уже сегодня (7 сентября. — Авт.) поливает дождями западную часть Украины. Ближайшей ночью фронт получит пинок от антициклона и пойдет в восточном направлении: так, дожди все еще побудут в Тернопольской, Хмельницкой областях, затронут Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Это — ночью», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

Утром во вторник, 8 сентября, дожди ожидаются лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а днем осадки уйдут с Киевщины на Харьковщину.

«В ближайшую неделю (кроме вторника) в Украине будет сухо и преимущественно солнечно. 8 сентября за холодным атмосферным фронтом распространится прохладный воздух. В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается до + 18 + 23 градусов, на востоке и в южной части Украины будет теплая погода — до + 25 + 29 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Что же касается погоды в Киеве, то ближайшей ночью и утром 8 сентября ожидается дождь, но днем антициклон Jurij вытолкнет атмосферный фронт — будет преобладать сухая воздушная масса.

Температура воздуха в столице снизится до + 20 + 22 градусов. В пятницу, 11 сентября, ожидается похолодание, а в выходные дни синоптик прогнозирует комфортную температуру на уровне до + 23 + 25 градусов.

«Что нас ждет 8 сентября? Сначала понижение атмосферного давления и температуры воздуха, затем снова повышение атмосферного давления, дальше градусы снова пойдут вверх — поэтому не ругайте свою голову, если что. Это все молодая осень так развлекается», — шутит Наталья Диденко.

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