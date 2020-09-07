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Украина

"Репрессии будут продолжаться": Россия удерживает в тюрьмах 135 крымчан

12:56 7 сентября 2020
Узник

В течение года, прошедшего с момента большого обмена 7 сентября 2019-го, когда в Украину вернулись и бывший политузник Олег Сенцов, и захваченные Россией украинские моряки, количество крымчан в российских тюрьмах увеличилось до 135 человек.

Об этом сообщает известный адвокат Николай Полозов и напоминает, что по стоянию на сентябрь 2019 года в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму удерживались 113 человек.

«Сотня из них — это крымские татары. Даже по российским меркам, массовые обыски и задержания в Крыму являются из ряда вон выходящим явлением. Почти год вообще не заявлялось о каком-либо прогрессе в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Только в конце августа стало известно о списке на 22 человека», — пишет Полозов на своей страничке в социальных сетях.

При этом адвокат подчеркивает тот факт, что даже выдав Украине ее граждан, Россия не закрывает уголовные дела. Так, после освобождения Эдема Бекирова, российские правоохранители и суд объявили его в розыск, не закрыто и дело в отношении бывших военнопленных украинских моряков, находящихся «под дамокловым мечом активности и интересов Следственного управления ФСБ России».

«Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучать в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму», — дает печальный прогноз адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз называл «беспринципной уступкой Путину» отсутствие крымских татар в обменных списках.

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