Главарь "ДНР" выдвинул ультиматум ВСУ и разразился новыми угрозами

Боевики (так называемая «народная милиция ДНР») получили «приказ» главаря «ДНР» Пушилина об отсрочке уничтожения укреплений ВСУ вблизи поселка Шумы под Горловкой, заявил одиозный «заместитель начальника управления народном милиции» Басурин, который выполняет роль «говорящей головы» этой структуры. По его словам, «главнокомандующий» решил «перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября».

Чем вызван «ход назад», пока непонятно. Ведь 5 сентября Пушилин пригрозил, что в 08:00 7 сентября будет открыт огонь по инженерным сооружениям ВСУ, возведенным под Горловкой якобы «в нарушения допмер усиления и контроля действующего перемирия» (хотя в ОБСЕ тут же опровергли его тезис о нарушении). Это заявление наделало много шума, но до дела, слава Богу, не дошло.

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Сепаратистские СМИ подчеркивают, что «приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен» и что Пушилин выставил Киеву очередной ультиматум: «При обнаружении признаков укрепления подлежащих демонтажу позиций или же в случае неустранения Киевом допущенных нарушений до обозначенного срока, с нашей стороны будут немедленно предприняты меры противодействия».

В местных пабликах иронизируют, что «Пушилин не захотел портить людям праздник», ведь 8 сентября — День освобождения Донбасса. Впрочем, наверняка бывший МММ-щик получил откорректированные вводные из Кремля, который явно хочет эскалации на фронте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские вооруженные формирования 6 сентября нарушили июльские договоренности о перемирии и обстреляли украинских бойцов под Красногоровкой.

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