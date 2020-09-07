Забудьте слово "пить": в Крыму максимально урезали подачу воды населению

В оккупированном Крыму ввели максимально жесткий график подачи воды населению. Из-за дефицита пресных ресурсов жителям Симферопольского района и Бахчисарайского района вода будет поступать несколько часов в день. Так, в Симферополе воду с 7 сентября пообещали подавать три часа утром (с 6:00 до 9:00) и столько же вечером (18:00 до 21:00).

Как сообщают Крым Реалии, жители жалуются, что график водоканала с самого начала не соблюдался. Воду либо не подают в обещанное время, либо течет она слабой струйкой. Кроме того, поступающую из кранов жидкость сложно назвать питьевой: она ржавая, с примесями песка.

Фото приводит крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA.

Предприятие «Вода Крыма» заявило, что о проблеме знает, но оправдывается коррозией труб. Также представители компании намекают, что чистой воды симферопольцам ждать не стоит: жесткий график водоподачи предполагает, что ржаветь трубы будут еще быстрее.

Напомним, в сентябре было подсчитано, что запасов воды в Симферополе осталось на два месяца, а помочь смогут лишь несколько месяцев дождей в горах Крыма.

Фото KrimRt/Twitter

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