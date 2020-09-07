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Украина

В Грузии назвали Саакашвили кандидатом в премьер-министры

13:44 7 сентября 2020
Саакашвили

Грузинское оппозиционное объединение «Сила в единстве» назвала Михаила Саакашвили, который недавно заявлял о своем возвращении в Грузию, кандидатом на пост премьер-министра страны.

Как передает «Грузия онлайн», вечером в понедельник, 7 сентября, ожидается заявление Саакашвили о его дальнейших планах.

«Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», — заявил лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.

Пока что Саакашвили находится в Киеве — на днях он опубликовал в социальных сетях фотографию с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и «слугой народа» Елизаветой Ясько.

Фото вызвало значительный резонанс, да такой, что Саакашвили пришлось объяснять, что совместных политических и партийных проектов у него с Богданом нет, и что в ближайшее время таковые не планируются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой новосозданного Исполнительного комитета реформ, что вызвало резкую негативную реакцию официального Тбилиси.

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