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Украина

40% украинцев не знают, за кого голосовать на местных выборах

14:34 7 сентября 2020
выборы

Местные выборы в Украине все ближе, но значительная часть населения так и не определилась, какую политическую силу поддержит. В ходе опроса, проведенного группой «Рейтинг», 41% граждан затруднились с ответом по поводу своих политических симпатий или просто отказались отвечать. Еще 10% заявили, что не придут голосовать.

Пытаясь выяснить причины политической апатии, социологи задали несколько наводящих вопросов. Выяснилось, что из тех, кто не собирается на выборы, большая часть не доверяет избирательному процессу (15%). Еще 14% не симпатизируют ни одному из кандидатов. Также упоминались такие причины, как «нет времени» (8%), «нет интереса» (9%), «буду не в Украине» (4%).

Среди тех, кто определился с политическим выбором, голоса распределились следующим образом:

Опрос проводился 30−31 июля 2020 года. Телефонным методом опрошены 2472 взрослых украинца (16 лет и старше). Выборка репрезентативная по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Напомним, ранее было объявлено, что отменить местные выборы, назначенные на 25 октября, может лишь введение чрезвычайного положения. Отнесение региона к красной карантинной зоне на выборах не скажется.

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