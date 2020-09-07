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Украина

Срыв задержания "вагнеровцев": обнародован важный разговор с боевиком "ЛНР"

14:37 7 сентября 2020
Задержание вагнеровцев в Беларуси

Народный депутат Украины Владимир Арьев, ранее опубликовавший важные документы о срыве операции по захвату наемников ЧВК Вагнера, воевавших на строне боевиков на Донбассе, выложил в сеть новые данные о снайпере-штурмовике «ЛНР».

«Владимир Ли из Ростова. Снайпер, наемник, убийца десятков украинских военных. Убивал также в Сирии. Откровенно рассказывает о своих преступлениях. Награжден Путиным „За победу“. Должен был уже месяц сидеть в украинской тюрьме», — пишет Арьев на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Арьев показал протокол с именами «вагнеровцев», подписанный следователем СБУ, и билеты на рейс Минск-Стамбул на 25 июля, которыми, кстати, наемники так и не воспользовались.

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