«Зеленского принуждают к уступкам», — генерал Игорь Романенко о новом обострении на Донбассе

Похоже, что перемирие на Донбассе, которое длилось 42 дня, закончилось. 6 сентября вражеские силы обстреляли украинские позиции в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Был смертельно ранен военнослужащий ВСУ. Украинские военные жестко ответили на обстрел. У пророссийских боевиков также есть потери. Шансов на то, что боевые действия прекратятся до Нового года, все меньше. Почему Украина отдалилась от окончания войны, о котором говорил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews? Будут ли продолжаться обстрелы позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков? И как нужно реагировать Украине? Об этом «ФАКТЫ» расспросили бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

— Срыв перемирия произошел накануне встречи представителей переговорщиков по Донбассу от Украины и России, которая была запланирована на ближайшее время. Для Кремля подобные акции с нарушением договоренностей — обычное дело, — уверен Игорь Романенко. — Это инструмент давления на оппонентов, которые не хотят идти на уступки, в данной ситуации — давления на Украину. Главарь «ДНР» Пушилин накануне угрожал нам, что сорвет перемирие якобы из-за того, что ВСУ продолжают укреплять свои позиции на линии разграничения, строят инженерные сооружения. Но понятно, что он марионетка Кремля и самостоятельно такое заявление делать бы не стал.

Кстати, командующий ООС генерал Владимир Кравченко заявил, что он изучил вопрос о якобы имевших место нарушениях со стороны украинской армии на линии разграничения. Никаких нарушений комиссия, которая была создана специально для этих целей, не выявила.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за нарушенного перемирия.

Леонид Кравчук 7 сентября с утра провел совещание представителей трехсторонней контактной группы от Украины. Будут требовать срочного созыва очередного заседания ТКГ.

— Украина должна жестко отреагировать на срыв перемирия не только политическим, но и военным путем?

— Военный ответ был сразу же после того, как пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. Там, насколько мне известно, у сепаратистов есть потери. Их количество сейчас уточняется. Но, насколько я понимаю, у Украины сейчас стоит задача — восстановить режим перемирия, который продолжался на протяжении 42 дней. А для этого предусматривалось, что представители ОБСЕ проведут свое расследование.

— Мы понимаем, что срыв перемирия, скорее всего, произошел по заданию Путина. Может ли в этой ситуации президент России сыграть на публику и устроить «публичную порку» главарям боевиков?

— Не думаю, что Путин будет публично наказывать главарей боевиков. Он сейчас тоже скажет: нужно провести расследование, доказать, что это именно по вине квазиреспублик произошел срыв перемирия. Да и он уже неоднократно заявлял, что Россия тут ни при чем и влияния на боевиков не имеет. А «публична порка», как вы говорите, докажет как раз обратное. Но не исключено, что из Кремля последует команда, чтобы боевики снизили количество обстрелов даже из разрешенного Минскими договоренностями оружия. Но вот, по крайней мере, 7 сентября в 8 утра главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обещал устроить обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Правда, в назначенное время ударов артиллерии со стороны боевиков не было. Полагаю, в Кремле решили, что обстрела позиций ВСУ, в результате которого погиб украинский военный Тарас Кубийович, им на данный момент хватает.

В свою очередь политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк не верит в то, что перемирие будет продолжаться.

«Никакого перемирия на Донбассе не будет. Киев не пойдет на федерализацию и особый статус ОРДЛО. Москва не заинтересована в мирном урегулировании конфликта из-за Крыма и стремления Украины в ЕС и НАТО. Очередной глухой угол, из которого только один выход — замораживание конфликта либо продолжение позиционных боев», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» приводили слова военного эксперта Алексея Арестовича о том, что перемирие на «ДНР» и «ЛНР» действует более разрушительно, чем война.

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