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Украина

Против Украины на Донбассе воюют десятки иностранцев, больше всего — из Испании и Сербии, — Мамедов

18:05 7 сентября 2020
Боевики

На Донбассе в составе формирований боевиков, один из главарей которых выдвинул ультиматум Украине, воюют наемники из более, чем 30 государств.

Как заявил в интервью изданию «Радіо Свобода» заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, зарегистрированы уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженный формирований РФ, ведущих на Донбассе боевые действия против Украины.

«География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока с Испании и Сербии — по 27 человек, Молдовы — 26 Франции — 20», — сказал Мамедов.

По его словам, иностранные наемники воюют с 2014 года в составе различных подразделений, в том числе и в отличающемся особой жестокостью батальоне «Призрак».

Ранее сообщалось, что СБУ вывела с оккупированной территории танкиста «ДНР», который обладает важной информацией.

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