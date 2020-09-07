Грузия обновила правила въезда в страну: что важно знать украинским туристам

С 15 сентября, в Грузии, где кандидатом в премьер-министры назвали Михеила Саакашвили, изменятся правила въезда в страну граждан других стран.

Как сообщает Грузия Online, премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, заявил, что с 15 сентября при въезде в Грузию иностранцы должны предоставлять «коронавирусный» паспорт. Этот документ будет свидетельствовать, что турист в течение 72 часов до пересечения границы с Грузией сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

Нововведение касается граждан стран, для которых ранее не было обязательств по прохождению ПЦР-теста, «по принципу взаимности».

При этом срок карантина сокращается с двенадцати дней до восьми, но на 12-й день должен быть сделан повторный тест на COVID-19.

Ранее Грузия уже сокращала срок обязательной изоляции для иностранцев.

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