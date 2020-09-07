27.60 / 27.82 32.43 / 32.88
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Грузия обновила правила въезда в страну: что важно знать украинским туристам

18:46 7 сентября 2020
Грузия

С 15 сентября, в Грузии, где кандидатом в премьер-министры назвали Михеила Саакашвили, изменятся правила въезда в страну граждан других стран.

Как сообщает Грузия Online, премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, заявил, что с 15 сентября при въезде в Грузию иностранцы должны предоставлять «коронавирусный» паспорт. Этот документ будет свидетельствовать, что турист в течение 72 часов до пересечения границы с Грузией сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

Нововведение касается граждан стран, для которых ранее не было обязательств по прохождению ПЦР-теста, «по принципу взаимности».

При этом срок карантина сокращается с двенадцати дней до восьми, но на 12-й день должен быть сделан повторный тест на COVID-19.

Ранее Грузия уже сокращала срок обязательной изоляции для иностранцев.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник и Алена Шоптенко

Олег Винник нарвался на критику из-за номера на «Танцях з зірками»

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Юлия Бориско

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер