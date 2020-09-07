Вложили миллионы долларов: кто из украинских бизнесменов получил кипрский «золотой паспорт»

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые в период с 2008 по 2012 год включительно получили так называемые «золотые паспорта» в стране. Кипр активно предлагал свое гражданство в обмен на крупные инвестиции в экономику страны. По условиям данной программы, соискатель обязан инвестировать от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч долларов из этой суммы должны быть потрачены на приобретение недвижимости для постоянного проживания в стране.

Издание подчеркивает, что этот список был составлен для «внутреннего пользования» и предназначался для некоторых членов правительства Кипра. Это далеко не все иностранцы, получившие «золотые паспорта». В список включили только тех, кто в других странах обвиняется в совершении различных преступлений, а также членов их семей. Однако правительство Кипра приняло решение обнародовать документ.

В списке оказались нескольких человек, чьи имена хорошо известны в Украине. Прежде всего, это Игорь Коломойский, его жена Ирина и дочь Анжелика. Из документа следует, что кипрское гражданство они получили 3 июня 2010 года. Отмечается также, что у Коломойского есть украинское и израильское гражданство. Далее перечисляются бывшие и нынешние активы бизнесмена, обвинения, которые были ему предъявлены, решения различных судебных инстанций.

Тогда же, в июне 2010 года, стал обладателем кипрского «золотого паспорта» и деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. У него, утверждается в документе, есть еще и британский паспорт.

Попал в список также бизнесмен Константин Григоришин. Кипрский паспорт он получил в январе 2011 года. А в мае 2016 году была удовлетворена его просьба о предоставлении украинского гражданства. В России Григоришин обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Часть его имущества и активы были арестованы судебными решениями. Еще одна интересная деталь: в октябре 2002 года украинские власти запретили Григоришину покидать страну в связи с незаконным владением оружием и наркотиками. В 2008 году ему был запрещен въезд в Украину на том основании, что он был вовлечен в рейдерские атаки на компании «Турбо Атом».

Фигурируют среди владельцев «золотых паспортов» также Виталий и Елена Гайдук. Супруги получили их 14 декабря 2011 года.

В январе 2013 года стали гражданами Кипра Михаил Киперман, один из тогдашних руководителей «Укрнафты», и его жена Алена Гайваненко.

Напомним, недавно был опубликован новый рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины». В список, в частности, попали Зеленский, Ахметов, Медведчук, Коломойский и Пинчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, кто попал в составленный Forbes рейтинг самых богатых украинцев.



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