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После «визита» бомбардировщиков США французский военный корабль заблокировал российские комплексы С-400 в Крыму

21:40 7 сентября 2020
Корабль

Корабль ВМС Франции поставил радиочастотные помехи российским ракетным комплексам С-400 в Крыму. Ранее дивизионы зенитных ракетных комплексов РФ усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в оккупированном Крыму.

Как сообщает Avia.pro, французский военный корабль «Dupuy de Lome» поставил помехи для РЛС С-400 на определенных частотах. Это возможно лишь при перехвате радиочастот, который мог произойти после многочисленных полетов авиации НАТО в местах развертывания С-400.

Французский военный разведывательный корабль «Dupuy de Lome» не имеет вооружения, но обладает мощной радиопередающей аппаратурой для «взлома» радаров противника с последующей постановкой помех.

Напоминаем, самолеты НАТО вместе с украинской авиацией выполнили маневр, благодаря которому получили необходимую информацию о ПВО россиян в Крыму.

Ранее был озвучен прогноз, когда РФ может начать войну в Черном море.

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После «визита» бомбардировщиков США французский военный корабль заблокировал российские комплексы С-400 в Крыму

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