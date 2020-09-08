В Украину вернулись освобожденные из плена пиратов моряки

В Украину вернулись шестеро членов экипажа танкера Curacao Trader, которые были 17 июля захвачены в плен пиратами в пользующемся недоброй славой Гвинейском заливе.

Тогда судно шло под флагом Либерии. В момент нападения на борт танкера забрались восемь вооруженных пиратов, и они взяли в плен 13 из 19 членов экипажа, в том числе и шестерых наших соотечественников.

Об освобождении украинцев сообщили в Офисе президента, отметив, что глава государства в посте поблагодарил украинских дипломатов и МИД, которые вели переговоры об освобождении захваченных моряков.

«Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но, наконец, вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин», — цитируют в ОП заявление Владимира Зеленского.

Уточняется, что 20 августа моряки были освобождены из плена, 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Нигерии, а в понедельник, 7 сентября, они вернулись в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одессит Михаил Миронюк стал первым гражданином Украины, получившим награду от Международной морской организации (IMO) за решительность и лидерство, проявленные им во время пиратского нападения у берегов Нигерии. Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда в результате атаки пиратов на танкер Anuket Amber (флаг Панамы) большая часть экипажа (12 человек) была похищена, включая капитана, его старшего помощника, а также старшего механика.

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