В партии "Слуга народа" назвали причину обострения на Донбассе

Причиной срыва перемирия на Донбассе, в результате которого гибнут украинские военнослужащие, является стремление Кремля давить на руководство Украины по ряду вопросов, в частности — относительно проведения местных выборов.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказала нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, передает УНИАН.

«Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам на Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня — это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены», — заявила Верещук.

Обстрелы в воскресенье нардеп назвала очередным актом российской агрессии.

Также Верещук считает, что действия РФ свидетельствуют о том, что ее представители срывают «нормандскую» встречу и не желают двигаться к миру на Донбассе.

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен. Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что версию о «давлении» озвучил и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он обратил внимание на тот факт, что срыв перемирия произошел накануне встречи представителей переговорщиков по Донбассу от Украины и России. Эксперт уверен, что для Кремля подобные акции с нарушением договоренностей — обычное дело, и являются инструментом давления на оппонентов, которые не хотят идти на уступки, в данной ситуации — давления на Украину.

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