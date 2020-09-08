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Украина

"Учиться" на жрицах любви: у Авакова предложили вынести на референдум вопрос о легализации проституции

1:59 8 сентября 2020
Проституция в Украине

Несмотря на постоянно появляющиеся сообщения в прессе о скандалах, в которых народные депутаты или топ-чиновники замечены в компрометирующих связах с проститутками, украинское общество в целом пока что не готово к легализации проституции как явления.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Тем не менее, украинцы могут использовать вопрос легализации проституции для того, чтобы «опробовать» внедрение в практику механизма референдума в стране.

«По проституции. Общество пока к этому не готово. Потому что наше общество хочет, чтобы было как в Германии, но в Германии, например, или в Голландии — там есть легализация проституции. В Германии профсоюз порядка 50 тыс. проституток и мужчин, и женщин, и так далее, и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем. Сейчас пока общество не готово. Вот кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов», — сказал Антон Геращенко.

По его словам, учиться референдумам лучше на простых вопросах, а не на сложных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле сотрудниками Государственного бюро расследований разоблачен и задержан любитель «клубнички», работавший в Центральном аппарате Службы безопасности Украины. Притом задержанный оказался не просто «любителем», а настоящим «профессионалом», который не просто пользовался услугами девушек по вызову, а даже был их сутенером.

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