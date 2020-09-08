В Генштабе оценили вероятность угрозы масштабного наступления боевиков на Донбассе

Подразделения пророссийских боевиков на Донбассе вряд ли готовы к тому, чтобы использовать факт сорванного перемирия для начала широкомасштабного наступления на позиции ВСУ.

Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук.

По его словам, скрыть факт подготовки такого наступления при современных средствах разведки практически невозможно.

«Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать», — сказал он.

По мнению Корнийчука, за нарушением «тишины» со стороны оккупационных войск стоит попытка дискредитации договоренностей Трехсторонней контактной группы.

«Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас в состоянии управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления», — сказал Корнийчук.

По его словам, нарушения режима прекращения огня все еще единичные и нарушения не являются масштабными.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение. Также на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер. В командовании ООС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в партии «Слуга народа» полагают, что причиной срыва перемирия на Донбассе является стремление Кремля давить на руководство Украины по ряду вопросов, в частности — относительно проведения местных выборов.

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