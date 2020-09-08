Разговор Кулебы с Лавровым по Донбассу не состоялся: названа причина

Анонсированный в воскресенье телефонный разговор между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе пока что не состоялся.

Об этом глава украинского МИД сообщил в эфире «Свободы слова» на канале ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, изначально реакция МИД России была «оживленной», однако в понедельник утром было получено сообщение о командировке Лаврова в Сирию. Когда состоится его разговор с Кулебой — неизвестно.

«Я готов, жду разговора. Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить — это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент — переговорить с Лавровым», — сказал Кулеба.

Относительно тем разговора, то украинский министр намерен обсудить со своим российским коллегой три вопроса.

«О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе — остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись», — отметил Кулеба.

Напомним, что в течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен. Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, целью срыва перемирия на Донбассе является попытка Кремля «принудить» к уступкам руководство Украины, в частности, в вопросах выборов на оккупированных территориях.

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