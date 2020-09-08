Не Беларусь: в МВД рассказали, сколько полицейских попались на пытках подозреваемых

В отличие от силовиков Беларуси, массово применяющих пытки против участников мирных протестов, их «коллеги» в Украине замечены в нарушении закона в куда меньших масштабах.

Такой вывод можно сделать из информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко о том, что в Украине с начала 2020 года зарегистрировано около 30 уголовных производств, где полицейские подозреваются в пытках, и почти 1500 заявлений относительно превышения правоохранителями служебных полномочий.

Об этом заместитель Арсена Авакова рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Полиция — это часть народа. Часть людей совершают преступления, в полиции тоже есть часть людей, совершающих преступления. А есть часть людей, которые совершают подвиги. При этом у нас нулевая толерантность к коррупции, пыткам, преступлениям», — заявил заместитель Геращенко.

Он заверил, что руководство МВД никогда не покрывает полицейских, заподозренных в различных нарушениях, пытках и издевательствах.

«Недавно читал новости на сайте ГБР — 5 тыс. дел по пыткам. Обращаюсь в прокуратуру, в отдел, который непосредственно курирует вопросы по пыткам — в 2020 году зарегистрировано 33 уголовных производства, где полицейские подозреваются в пытках. Что касается превышения служебных полномочий — 1491 заявление есть. А теперь касательно направления дел в суд. В 2018 году 9 дел по пыткам попало в суд, в 2019 — 3, в 2020 — 5 дел. Это реальная статистика», — сказал Геращенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции освободили мужчину, которого незаконно удерживали и пытали не полицейские, а «обычные» граждане. В частности, сосед удерживал человека на привязи в собачьем ошейнике и бил его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

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