В Украину идет настоящая осень: синоптики прогнозируют перемену погоды

Во вторник, 8 сентября, погода в Украине будет уже прохладной, но еще солнечной. Однако осень уже начинает диктовать свои права на всей территории страны.

Укргидрометцентр сообщает, что в Украине в большинство областей будет сухо. Дожди пройдут только в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировограской областях. Местами прогнозируются грозы. При этом сухая и солнечная погода будет сопровождаться похолоданием: температура воздуха не поднимается выше +19…+22 градусов. Несколько теплей будет на юге — до +29 градусов.

В Киеве прогнозируется солнечный день с небольшой облачностью, температура воздуха будет в пределах от 20 до 22 градусов.

Ранее сообщалось, что Украину ждут сразу два бабьих лета — синоптики рассказали и о других особенностях нынешней осени.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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