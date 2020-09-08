В Кремле вновь заявят, что не имеют влияния на боевиков и снимут с себя ответственность за срыв перемирия на Донбассе. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Не думаю, что Путин будет публично наказывать главарей боевиков. Он сейчас тоже скажет: нужно провести расследование, доказать, что это именно по вине квазиреспублик произошел срыв перемирия. Да и он уже неоднократно заявлял, что Россия тут ни при чем и влияния на боевиков не имеет. А „публичная порка“, как вы говорите, докажет как раз обратное», — отметил Романенко

По его словам, возможен вариант, что Кремль прикажет боевикам снизить количество обстрелов даже из разрешенного Минскими договоренностями оружия. Об этом свидетельствует то, что не состоялся обещанный главарем «ДНР» Денисом Пушилином удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Шумы.

«Полагаю, в Кремле решили, что обстрела позиций ВСУ, в результате которого погиб украинский военный Тарас Кубийович, им на данный момент хватает», — считает генерал-лейтенант.

Напоминаем, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области, в результате погиб боец Тарас Кубийович.

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