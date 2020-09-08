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Украина

В Беларуси заявили, что оппозиционеры Колесникова, Родненков и Кравцов находятся в Украине

8:36 8 сентября 2020
Граница

В ночь на вторник, 8 сентября, члены Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси. Ранее сообщалось об исчезновении одного из лидеров оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой.

Как сообщает издание Tut.by в своем Telegram-канале, члены координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Границу пересекла также член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова.

«Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в районе 4:00 проходили погранконтроль в пункте пропуска «Александровка», — заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Также опубликовано видео с Иваном Кравцовым за несколько минут до пересечения границы.

Ранее сообщалось, что исчезновение Колесниковой взбудоражило всю Беларусь.

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