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Украина

За сутки в Украине умерли 57 человек с COVID-19

9:05 8 сентября 2020
Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, количество украинцев, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, увеличилось до 2,934 тысяч — за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19, что на данное время является самым высоким показателям с начала пандемии.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, количество подтвержденных случаев коронавируса возросло на 2,411 тысяч.

Больше всего летальных случаев за сутки — в Одесской области, где умерли 11 человек. Среди лидеров по количеству новых заболеваний — Киев (235), Харьковская область (230) и Одесская область (196).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в больницах следует подготовить еще 15 тысяч койко-мест для «коронавирусных» пациентов.

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