В Украине рассказали, как Россия руками ООН хочет заставить Зеленского дать воду в Крым

Одна из причин нарушений боевиками перемирия на Донбассе — давление на Украину по поводу подачи воды в Крым, где уже ввели ограничения для населения.

Как заявил экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин в интервью изданию OBOZREVATEL, Кремль пытается заставить Украину подать воду в Крым.

«Сегодня в России цитируют заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тросселл о том, что и РФ, и Украина ответственны за обеспечение Крыма водой. Поэтому они попытаются как-то продавить эту воду путем давления на Украину со стороны ООН и других международных организаций», — отмечает Волошин.

По его словам, давление будет дипломатическим, а не военным.

«Военным Путин просто не сможет. Особенно после того, как бомбардировщики НАТО пролетели над всей территорией Украины. Россия убедилась в том, что США не оставят Украину. Поэтому пока будет действовать на политическом поле», — считает эксперт.

При этом он прогнозирует, что интенсивность провокаций на Донбассе будет возрастать и вернется к той, которая была до перемирия, или даже превысит ее.

Ранее в ООН заявили, какая страна должна обеспечивать Крым водой.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter