Белорусская оппозиционерка Колесникова не въезжала в Украину

После того, как в Беларуси заявили, что оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова находятся в Украине, в украинской Госпогранслужбе отметили, что последняя на территорию нашей страны не въезжала.

Так, в комментарии «ФАКТАМ» спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о прибытии на один из пунктов пропуск в пределах Киевской области двоих граждан Беларуси — Родненкова и Кравцова.

Читайте также: «В Минске похитили Марию Колесникову: кто это такая и почему ее исчезновение взбудоражило всю Беларусь».

«Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября Марию Колесникову похитили прямо в центре Минска — оппозиционерку затолкали в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter