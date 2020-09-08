На родине Зеленского под землей бастуют 400 шахтеров: что происходит

В Кривом Роге шахтеры устроили очередную забастовку — около 400 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплат и улучшения условий работы.

Об этом сообщает руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, уточняющий, что по состоянию на утро вторника, 8 сентября, в подземном протесте на Криворожском железорудном комбинате принимают участие 393 работника.

По его информации, к протестам присоединились 90 горняков шахты «Гвардейская», 60 — «Терновская», 214 — «Батькивщина и 29 — «Жовтнева».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляли, что в ОРДЛО проходили массовые акции протестов шахтеров, отказывавшихся подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.

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