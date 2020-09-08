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Украина

Мария Колесникова пошла на радикальный шаг у границы с Украиной

10:44 8 сентября 2020
Мария Колесникова

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, не пересекавшая границы Украины, при попытке ее насильственного выдворения из Беларуси порвала свой паспорт.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник. «При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — заявил собеседник информагентства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявлял, что оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова около 4:00 8 сентября проходили погранконтроль в пункте пропуска «Александровка».

Фото из Википедии, автор — «Сильные Новости».

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