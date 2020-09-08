Стало известно, когда и как живущие в ОРДЛО переселенцы получат украинские пенсии

Проблема получения пенсий теми, кто живет в ОРДЛО, но зарегистрирован как переселенец, будет решена после отмены карантина. Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью «ФАКТАМ».

«Для граждан Украины, имеющих статус ВПЛ, обязанность подтверждать статус каждые 60 дней отложена. Во время действия карантинных ограничений это правило не применяется. После того как официально отменят карантин, у вас будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме, не нервничая, приехать и провести верификацию. По этому поводу пусть никто не волнуется. Ощадбанк депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка», — сказал Резников.

Главной проблемой он считает, что при открытии КПВВ на подконтрольную Украине территорию отправится много пожилых людей, поэтому важно создать для них комфортный режим.

«Мы готовы отработать механизм. Чтобы человек точно знал, что в такой-то временной коридор — три-пять дней, неделя — он уведомит отделения Ощадбанка в таких-то населенных пунктах о визите. Ощадбанк ведь тоже должен подготовиться и иметь запас наличных денег», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что в ОРДО приняли «закон о вынужденных переселенцах: зачем это нужно?

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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