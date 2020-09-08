Янина Соколова обнародовала вторую часть скандальных записей по «вагнергейту»
Опубликованы новые аудиозаписи, связанные со срывом операции по задержанию наемников ЧВК Вагрена, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, которые попались белорусским силовикам, но были выданы не Украине, а России.
Документы обнародовала журналистка Янина Соколова, отметившая, что на записях зафиксирована информация о поставках боевикам на Донбасс тяжелой боевой техники из России, в том числе и ЗРК «Бук».
«Разговор ведется с гражданами Российской Федерации Волгиным, Григоряном и Савицким. Документы — в подтверждение. Вагнер, согласно этим записям, лично руководил военной группировкой, под его руководством боевики зашли в Луганск. За убийства наемники, по их словам, получают высокую зарплату и военные награды России от Путина. К примеру, Савицкий предоставление своих услуг оценил в 6 тысяч долларов», — пишет журналистка на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал беседу наемника из ЧВК Вагнера Владимира Ли, воевавшего снайпером-штурмовиков в рядах боевиков «ЛНР».421
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