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Украина

Янина Соколова обнародовала вторую часть скандальных записей по «вагнергейту»

11:21 8 сентября 2020
Задержание вагнеровцев в Беларуси

Опубликованы новые аудиозаписи, связанные со срывом операции по задержанию наемников ЧВК Вагрена, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, которые попались белорусским силовикам, но были выданы не Украине, а России.

Документы обнародовала журналистка Янина Соколова, отметившая, что на записях зафиксирована информация о поставках боевикам на Донбасс тяжелой боевой техники из России, в том числе и ЗРК «Бук».

«Разговор ведется с гражданами Российской Федерации Волгиным, Григоряном и Савицким. Документы — в подтверждение. Вагнер, согласно этим записям, лично руководил военной группировкой, под его руководством боевики зашли в Луганск. За убийства наемники, по их словам, получают высокую зарплату и военные награды России от Путина. К примеру, Савицкий предоставление своих услуг оценил в 6 тысяч долларов», — пишет журналистка на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал беседу наемника из ЧВК Вагнера Владимира Ли, воевавшего снайпером-штурмовиков в рядах боевиков «ЛНР».

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