Главу Рады Разумкова обвинили во лжи с кнопкодавством

Спикера парламента Рады Дмитрия Разумкова, назвавшего достижением Рады нынешнего созыва уменьшение случаев неперсонального голосования — до трех в течение прошедшего года — уличили в искажении фактов. Напомним, за кнопкодавство была усилена ответственность, вплоть до уголовной.

Так, в «Честно» подсчитали, что в течение первого года работы Рады нынешнего созыва на кнопкодавстве были пойманы 18 народных избранников, голосовавших за себя и «того парня» 50 раз.

«Дмитрий Разумков уменьшил реальное количество кнопкодавов в Раде в 17 раз», — отметили в организации и добавили, что закон о криминилазиции неперсонального голосования не решил проблему — расследование дел может длиться годами.

В качестве примера приведен случай кнопкодавства представителя группы «Довіра», дело которого до сих пор находится на этапе досудебного расследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам работы Рады нынешнего созыва за первые полгода был назван «кнопкодав года», а также фракция, чьих представителей чаще всех ловили на неперсональном голосовании.

Фото со странички «Честно» в социальных сетях.



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