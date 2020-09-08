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Украина

Водителей-нарушителей в Украине планируют ловить «фантомными патрулями»

13:24 8 сентября 2020
Полицейский автомобиль

Наряду с системами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине заработают так называемые «фантомные патрули».

О нововведениях в сфере борьбы с нарушителями ПДД рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, назвав эффективным методом фиксацию нарушения полицейскими во время движения в авто.

«В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении», — отметил он и добавил, что превышение скоростного режима такие приборы фиксируют как в попутном, так и во встречном направлениях.

По его словам, объявлен тендер на закупку четырех тестовых систем. Планируется, что на дорогах Украины они появятся уже до конца 2020 года. В течение нескольких лет такими системами оборудуют 300 полицейских автомобилей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с лета 2020 года на дорогах Украины увеличилось количество участков, где соблюдение скоростного контролируют при помощи прибора TruCAM — к существующим участкам добавилось 43 новых, а пять существующих были расширены.

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