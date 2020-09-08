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Украина

Отношение украинцев к Зеленскому ухудшилось – «Рейтинг»

13:59 8 сентября 2020
Зеленский

Больше половины жителей Киева (61 процент) не довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, антирейтинг которого вырос.

Так, согласно данным социологического исследования группы «Рейтинг», довольны деятельностью Зеленского 34 процента столичных респондентов. «По сравнению с прошлогодними показателями, удовлетворенность работой главы государства ухудшилась», — резюмируют социологи.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября 2020 года, в нем приняли участие жители столицы в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8 процента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», опросы «Рейтинга» показывали, что в июле 2020 года Зеленскому не доверяли 53 процента украинцев.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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