Украинским учителям собрались урезать зарплаты

В Украине разгорелся скандал в связи с понижением зарплат учителям. О том, что в скором времени педагоги могут лишиться и без того небольших надбавок, заявили в профсоюзе работников образования и науки Украины. На официальном сайте организации сказано, что в Министерстве образования внезапно решили реформировать оплату труда педагогических работников. Для этого в МОН разработали новый проект, который предусматривает внесение изменений в Законы «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании» и отменить некоторые постановления правительства, которые касались выплат учителям.

В профсоюзе говорят, что чиновники МОН, разрабатывая такой неожиданный проект, с профсоюзом не советовались и тем самым нарушили законодательство. Подобные изменения профсоюз называет недопустимыми — особенно сейчас, когда учителя работают в условиях пандемии коронавируса и каждый день подвергают свою жизнь опасности, контактируя с большим количеством детей. Как известно, дети часто являются бессимптомными носителями COVID-19, а для учителей, многие из которых уже пенсионного возраста, заражение может иметь самые печальные последствия. При этом в большинстве школ учителей не обеспечивают ни масками, ни дезинфекторами (не говоря уже о защитных пластиковых экранах, которые Минздрав рекомендует носить всем педагогам в регионах «оранжевой» зоны). Теперь же выясняется, что учителям, кроме всего этого, хотят еще и урезать выплаты.

Что предлагает МОН? Профсоюз возмутили сразу несколько пунктов.

В первую очередь то, что чиновники предлагают внести изменения в положение Закона «Об образовании» об «установлении оклада педагогического работника низшей квалификации на уровне 4 прожиточных минимумов только при условии финансовой состоятельности».

«В соответствии с Законом „Об образовании“, финансирование отрасли должно быть обеспечено государством на уровне не менее 7% ВВП, а фактическое выражение так называемой финансовой состоятельности постоянно уменьшается, и в 2020 году отвечает 5,6 — 5,7%» — сказано в заявлении профсоюза.

Также профсоюз возмущен отменой двух постановлений Кабмина: за январь 2018 года (о повышении окладов и ставок педагогических работников на 10%) и за январь 2019 года (о повышении окладов научно-педагогических работников на 11%). И предложением выплачивать надбавку за престижность педагогической работы не в 30%, а всего в 15% размере.

«От таких решений больше всего пострадают высококвалифицированные педагоги, которые имеют право на повышенные ставки заработной платы за педагогические звания, и надбавки за почетные звания», — сказано в заявлении профсоюза.

Информация о подобных намерениях Министерства образования спровоцировала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Многие учителя говорят, что при таком раскладе им ничего не остается, кроме как уволиться — работать опасно (каждый день становится известно о новых случаях заражения в школах), а теперь им хотят урезать и без того маленькую зарплату.

На скандал уже отреагировали в Министерстве образования. На сайте ведомства сообщили, что озвученные профсоюзом изменения еще не утверждены. Более того, чиновники уверяют, что на самом деле зарплаты учителям хотели повысить — дескать, это им еще в июне рекомендовал сделать Комитет Верховной Рады по вопросам образования. И МОН, вроде как выполняя эти рекомендации, разработало такие (надо сказать, весьма странные) предложения.

«Но эти предложения не являются подготовленным проектом Концепции. Эти вопросы должны быть проработаны рабочей группой и должны быть ею одобрены или же отклонены».

А вот на выполнение правительственного постановления о постепенном повышении низшего педагогического оклада до уровня 4 прожиточных минимумов (постановление было принято в июле 2019 года и должно было быть постепенно реализовано до 2023 года), говорят в МОН, денег нет:

«В связи с отсутствием средств на реализацию этого постановления, оно было остановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным подсчетам, на его реализацию в 2021 году понадобятся дополнительные 50 миллиардов гривен».

В Министерстве говорят, что сами заинтересованы в реализации этого постановления и будут этого добиваться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине прогнозируют закрытие школ уже в конце сентября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

626

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter