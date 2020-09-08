Стало известно имя погибшего на Донбассе огнеметчика

Умершим в госпитале 7 сентября военнослужащим оказался матрос Руслан Волков — боец огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты, получивший серьезные травмы во время подрыва авто в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени Михаила Остроградского, погибшему бойцу было всего 20 лет. Машина с военнослужащими подорвалась в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области. Руслан Волков получил серьезные ожоги тела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе под обстрелом боевиков погиб боец ВСУ, уроженец Ивано-Франковщины Тарас Кубийович .

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter