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Украина

С 1 октября на оккупированной части Луганщины запретят украинские автономера: что грозит несогласным

17:01 8 сентября 2020
автономера

В так называемой «ЛНР» с 1 октября украинские автономера на машинах будут считаться недействительными. Водителям грозят немалые штрафы. Ранее новые поборы для автомобилистов ввели в так называемой «ДНР».

СМИ оккупантов пишут, что до 30 сентября люди, проживающие на оккупированной части Луганской области, должны зарегистрировать транспортные средства, эксплуатируемые на территории «ЛНР», в МРЭО «республики».

С 1 октября водителям с украинскими номерными знаками грозит штраф. Автолюбителей могут наказать штрафом в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц такса от 2 до 5 тысяч рублей. Предпринимателям придется заплатить до 10 тысяч рублей.

Свидетельство о регистрации и номерные знаки украинского образца не будут изыматься, за исключением случаев смены владельца. Но ездить на машине на территории «ЛНР» можно будет только с номерными знаками и регистрационными документами, выданными в «республике».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как автомобилистам, проживающим на оккупированном Донбассе, приходится «разбираться» с «документами» и автономерами «республик».

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