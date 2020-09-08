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Украина

Лукашенко признался, что не собирался выдавать Украине задержанных "вагнеровцев"

21:15 8 сентября 2020
Лукашенко

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентской гонки и против режима которого уже месяц продолжаются протесты в стране, заявил, что в любом случае не выдал бы задержанных «вагнеровцев» Киеву.

Об этом заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который брал интервью у Лукашенко.

По словам Бабаяна, на вопрос, если бы украинский прокурор привез бумаги о бойцам ЧВК Вагнера, Лукашенко сказал: «Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию».

Напомним, «вагнеровцы» были задержаны под Минском в конце июля. Сначала Лукашенко заявил, что они приехали, чтобы сорвать президентские выборы. Потом с извинениями боевики были переданы России. В Украине до сих пор продолжается скандал, связанных с провалом операции по задержанию наемников.

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