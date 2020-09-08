27.64 / 27.86 32.43 / 32.88
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лечение на дому не помогло: главу Львовского облсовета госпитализировали с коронавирусом, — СМИ

23:20 8 сентября 2020
Ганущин Александр

Коронавирус продолжает наносить свои удары по Украине, поражая не только народных избранников и судей, но и представителей местных властей.

Так, 8 сентября, на лечение в КЗ ЛОР «Львовский региональный фтизиопульмонологический центр» госпитализирован председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Об этом со ссылкой на собственные источники указывает издание Leopolis.news.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.

Напомним, о болезни председатель областного совета Александр Ганущин сообщил в конце августа на своей странице в Facebook. У него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат.

Тогда Ганущин отметил, что предупредил о своем диагнозе всех, с кем контактировал в течение нескольких дней, и действовал по протоколу: семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Впоследствии стало известно, что от опасного заболевания пострадали ряд депутатов областного совета, руководитель аппарата и несколько его сотрудников.

Как известно, в Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое — в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 8 сентября, в нашей стране подтверждены 140 479 случаев заболевания COVID-19, из них 2934 летальных, 63 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев заражения.

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

Юрий Назаров

В Москве срочно госпитализировали в тяжелом состоянии известного актера Юрия Назарова

Владимир Путин

Кремль принял решение: генерал спрогнозировал, накажет ли Путин главарей «ДНР»-«ЛНР» за срыв перемирия на Донбассе

Протесты в Беларуси

"Верните Машу": в Минске силовики жестоко задержали почти 60 участников акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер