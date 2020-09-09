Воды для населения хватает: в Кабмине считают "проблему" с водой в Крыму "искусственной"

Несмотря на попытки давления РФ на руководство Украины, подача воды по Северо-Крымскому каналу в Крым будет восстановлена ​​только после полной деоккупации АР Крым, так как воды там для нужд населения достаточно.

Об этом во вторник, 8 сентября, на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает Укринформ.

«Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории», — сказал замминистра.

Яременко подчеркнул, что позиция министерства заключается в том, что через Северо-Крымский канал вода на полуостров попадет только после полной деоккупации АР Крым.

В то же время с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам, притом что военные базы на захваченном полуострове не испытывают недостатка в водных ресурсах.

Как известно, запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшие узники Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух считают пока что невозможным возобновления поставок пресной воды в опустевшие водохранилища Крыма, до возвращения Украиной контроля над полуостровом. По их мнению, это «наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами», и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным.

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