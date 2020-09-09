Вашингтон переходит от слов к делу: эксперт назвал цель полета бомбардировщиков B-52 к Крыму

Пролет трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над территорией материковой Украины и приближение их вплотную к административной границе с аннексированным Крымом были направлены не только на выполнение военных задач, но должны были оказать политическое давление на Кремль.

Об этом в комментарии «Крым.Реалии» заявил российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Он обратил внимание на то, это не первый полет американских бомбардировщиков над территорией Украины и в акватории Черного моря: несколько месяцев тому назад там же пролетали бомбардировщики B1-B.

«Как я понимаю, это планомерные и целенаправленные акты со стороны США, ведь военные любой страны мира не могут выполнять подобные миссии без одобрения высшего политического руководства. Это среди прочего и политический сигнал в адрес России: США показывают, что солидарны с Украиной и намерены „сдерживать российскую агрессию“ — такая фраза есть в заявлении Пентагона. Очевидно, что США не готовы позволить России превратить Черное море в свое озеро», — считает эксперт.

По словам Федорова, бомбардировщики оснащены крылатыми ракетами, которые способны уничтожать и надводные корабли, и установки противовоздушной обороны.

«От слов Вашингтон переходит к делу и стремится не допустить экспансию Кремля», — уверен Федоров.

Он не исключает, что Россия под прикрытием подготовки к учениям «Кавказ-2020», которые должны пройти с 15 по 26 сентября, на самом деле готовится к военным действиям.

«Войска поднимаются по тревоге, их куда-то перебрасывают, самолеты поднимаются в воздух и тому подобное. Вообще, чтобы убедиться, что это не первая фаза подготовки к конфликту, на такие учения обычно приглашают иностранных наблюдателей, есть и ряд других мер», — напоминает Федоров.

Он проводит аналогию с 2008 годом, когда российские войска после учений напали на Грузию и остановились уже вблизи Тбилиси. Тогда их остановило как раз появление в Черном море американских кораблей с крылатыми ракетами — США показали, что шутить не намерены.

«Так что сейчас мы тоже увидели своего рода знак с их стороны: мол, попробуйте что-то сделать во время учений „Кавказ-2020“ — мы здесь присутствуем. Невозможно предугадать, какой может быть реакция со стороны Вашингтона, да и НАТО, если Россия решится на новый виток агрессии против Украины», — поясняет он.

Напомним, что согласно официальным сообщениям, украинские истребители Су-27 и МиГ-29 сопровождали B-52 над всей страной. Во время полета украинские и американские самолеты отработали взаимодействие, в том числе для демонстрации возможностей по сдерживанию России в регионе. Американское издание The Drive утверждает, что полеты вблизи Крыма сопровождались электронной разведкой, которая отслеживала реакцию российских средств противовоздушной обороны, размещенных на полуострове. Российские военные, в свою очередь, сообщили о перехвате американских бомбардировщиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после «визита» бомбардировщиков США французский военный корабль заблокировал российские комплексы С-400 в Крыму.

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