Может стать намного хуже: Гармаш объяснил, почему Зеленский не высказывается резко в адрес Путина

Несмотря на срыв перемирия на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на изменение ситуации на линии соприкосновения и не высказывается резко в адрес руководства России, так как не хочет своим резкими словами спровоцировать новое обострение ситуации.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире канала «Украина 24».

Гармаш пояснил, что украинское общество неоднозначно относится к перемирию на Донбассе, а также молчанию Офиса президента относительно гибели бойцов в районе ООС.

«Зеленский. в очень сложной ситуации. Это я, журналист, простой человек могу сказать, что надо ответить, а он прекрасно понимает, что если он ответит резко Кремлю, то может быть еще хуже. Мы помним, что 22 июля было перемирие, а выстрелы продолжались, и когда он 26 июля позвонил Путину и поговорил — началось реальное перемирие. Так было неоднократно», — отметил Гармаш.

По его словам, Зеленский, «наступая на свою гордость и самолюбие, держит эту паузу и очень дипломатично высказывается».

«И здесь уже, наверное, общество должно показывать своему президенту, чего оно хочет от него», — добавил участник ТКГ.

Напомним, что 6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что идя на обострение, боевики по приказу Кремля стремятся вынудить Зеленского пойти на уступки.

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