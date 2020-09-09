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Украина

Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

7:19 9 сентября 2020
погода

Бабье лето, пришедшее в Украину с очередным антициклоном, продолжается. Как минимум, до 13 сентября синоптики ожидают сухую, солнечную погоду. На фоне отсутствия дождей сохраняется чрезвычайная опасность лесных и степных пожаров на юге, в центральных и северных областях, а также на востоке.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 9 сентября в Украине без осадков. В большинстве областей днем 18−23°, на юге до 27°.

погода

10 сентября во всех областях станет на несколько градусов теплее. На побережье морей сохранятся +28−30 градусов.

погода

11 сентября малооблачно, без осадков. Ночи станут ощутимо холоднее, в западных областях в темное время суток температура может снизиться до +6 градусов.

погода

Напомним, нынешней осенью, согласно народным приметам, ожидаются два бабьих лета, и еще одно существенное повышение температуры возможно в самом начале календарной зимы. Сентябрь же порадует 30-градусной жарой, не исключены новые температурные рекорды.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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